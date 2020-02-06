Samsun'da ırmakta suya kapılan babaya ulaşılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta suya kapılan babaya ulaşılamadı - Son Dakika

Samsun'da ırmakta suya kapılan babaya ulaşılamadı

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiye bugün de ulaşılamadı.

Samsun'da ırmakta suya kapılan babaya ulaşılamadı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiye bugün de ulaşılamadı.

İlçe merkezinde Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan baba Gürsel Günal'ın bulunması için Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamların katıldığı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla başlandı.

İlçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 kilometre sonra denize dökülen ırmak boyunca ve sahilde arama yapan ekiplerin çalışmasında Günal'a ulaşılamadı.

Akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Gizem Günal'ın ise kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Gürsel Günal ile kızı Gizem Günal, önceki akşam ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, dalgıç ve kurbağa adamlar sevk edilmişti.

Sudan çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Baba Günal'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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