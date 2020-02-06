Samsun'da ırmakta suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da ırmakta suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Samsun'da ırmakta suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor

6 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Samsun'da ırmakta suya kapılan babayı arama çalışması sürüyor, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde ırmakta suya kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde önceki akşam, Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan baba Gürsel Günal'a, gece boyunca ve dün gün boyu sürdürülen arama çalışmalarında ulaşılamadı.

Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamların katıldığı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

İlçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 kilometre sonra denize dökülen ırmak boyunca ve sahilde arama çalışmaları sürüyor.

Gizem Günal'ın ise kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Gürsel Günal ile kızı Gizem Günal, henüz belirlenemeyen nedenle önceki akşam ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, dalgıç ve kurbağa adamlar sevk edilmişti. Sudan çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Baba Günal'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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