Son Dakika Haberleri: Samsun'da iş yeri yangını korkuttu
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Samsun'da iş yeri yangını korkuttu

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde hurdacılar arastasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaların arasında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN
Kızılırmak, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
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