Samsun'da iş yeri yangını korkuttu
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
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ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, Kızılırmak
Sanayi Sitesi'nde hurdacılar arastasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaların arasında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN
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