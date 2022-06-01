Samsun'da iş yerinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bilgisayar dükkanında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi Eser Apartmanı'nın giriş katının altında faaliyet gösteren bilgisayar dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
7 katlı apartmanın pencerelerinden dumanlar yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Binanın 6'ncı ve 7'nci katında bulunan 4 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen vatandaşlar itfaiye merdiveniyle balkonlardan indirilerek ambulansa alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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