İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

24.06.2022 14:18

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin ayakkabı mağazasından kredi kartları ve para çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin ayakkabı mağazasından kredi kartları ve para çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yabancılar Çarşısı'nda ayakkabı mağazası bulunan S.G, polise başvurarak iş yerinden 5 kredi kartı ile 500 lirasının çalındığı ihbarında bulundu.

S.G'nin şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin F.G. (16) olduğunu belirledi.

Zanlı, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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