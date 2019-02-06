Son Dakika Haberleri: Samsun'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Samsun'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

59 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, E.U. (17) ve Ü.D. (17), gece saatlerinde Orta Mahalle Semerciler Caddesi'nde cep telefonu dükkanının camını kaldırım taşı atıp kırarak 6 cep telefonu, bilgisayar kasası ve bir miktar para alarak kaçtı.

Sabah gelen iş yeri sahibinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri izleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, iş yerinden alınan 4 adet cep telefonu bulundu.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Samsun, 3. Sayfa
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