Samsun'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir seyahat firmasına silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir seyahat firmasına silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Fevzi Çakmak Mahallesi Sinop Sokak'ta 3 gün önce bir seyahat firmasına giden E.H.A. (16) ile A.İ.A. (16), iş yeri sahibini sordu. İş yeri sahibinin orada bulunmadığını öğrenen zanlılar, rastgele ateş ederek camları kırdı. Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu yakalanarak Çocuk Şubesi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.H.A. tutuklandı, A.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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