Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Güncelleme: 27.09.2023 09:01

Samsun'da kırmızı ışık ihlali yapan bir kamyon, okul servisine çarptı. Kazada servis şoförü hayatını kaybederken, 4 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen kamyonun çarptığı okul servisinin şoförü hayatını kaybetti, minibüste bulunan 4 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IŞIK İHLALİ YAPIP ÖĞRENCİ SERVİSİNE ÇARPTI

Kaza Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu önünde meydana geldi. Samsun'dan Bafra istikametine giden Murat Akçay (34) yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı kamyon, Çatalçam Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçince dönüş yapan Hasan Çelik (52) yönetimindeki öğrenci servisine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis şoförü ve İncesu Mahalle Muhtarı olan Hasan Çelik (52) araçta sıkışırken, öğrenciler Y.K., H.Y., M.Ç. ve G.İ. yaralandı.

Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

SERVİS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı öğrencilerden 1'i özel hastaneye, 3'ü ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden servis şoförü Hasan Çelik'in cansız bedeni ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Murat Akçay'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: DHA

Hasan Çelik, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Işık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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