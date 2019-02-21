Samsun'da İşletmelere 132 Milyon Liralık Hibe Desteği

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Kaybolmaya Yüz Tutan Eşyaları Toplayıp Koleksiyon Haline Getirdi

Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek