Samsun'da "İstersem Ben de Başarırım" adlı kitap okuma projesi başlatıldı - Son Dakika
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Samsun'da "İstersem Ben de Başarırım" adlı kitap okuma projesi başlatıldı

14.03.2022 12:01

Samsun'da "İstersem Ben de Başarırım" adlı kitap okuma projesi başlatıldıSAMSUN Samsun Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3. sınıf öğrencilerine yönelik yürütülecek "İstersem Ben de Başarırım" isimli kitap okuma projesi düzenlenen açılış toplantısıyla başlatıldı.

Samsun'da "İstersem Ben de Başarırım" adlı kitap okuma projesi başlatıldı

SAMSUN Samsun Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3. sınıf öğrencilerine yönelik yürütülecek "İstersem Ben de Başarırım" isimli kitap okuma projesi düzenlenen açılış toplantısıyla başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu'nda düzenlenen açılış programında, projenin Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel tüm ilkokulların 3. sınıf öğrencilerini kapsadığı ve öğrenciler 4. sınıftan mezun olana kadar uygulanmaya devam edileceği bilgileri verildi.

Programda Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve proje kapsamında hazırlatılan "İstersem Ben de Başarırım" adlı Kılavuz Hikaye Kitabı ve Hikaye Kitabı Özel Defteri'nin yazarı İlhan Akın ile Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Civelek de birer konuşma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Şehrimizi değerler eğitimi bağlamında farklı yönleriyle tanıtan 'İstersem Ben de Başarırım' okuma setini, Samsun'da öğrenim görmekte olan tüm ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine dağıtarak projemizin ilk basamağını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Söz konusu çalışma yardımıyla Samsun şehrinin tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleri tanıtılırken öğrencilerimizin geleneksel değerlerimizi, kültürel zenginliklerimizi eğlenerek öğrenmeleri sağlanacaktır. Bir hikaye kitabı ve bir değerlendirme defterinden oluşan setin temel çıkış noktası çocuklarımızı ilgi, istek ve beklentileri doğrultusunda okuma eylemine yönlendirmek ve okuduklarından kendi adına sonuçlar çıkarmalarına yardımcı olmaktır. Unutulmaya yüz tutmuş masal, tekerleme, bilmece, mani, ağıt, ninni türkü gibi kültürel söz varlığımızı 'Hikaye Kitabı Özel Defteri'ne kaydeden çocuklarımız, hem öz değerlerini büyükleriyle kurdukları iletişim sayesinde tanıyacak hem de dinleme, okuma, değerlendirme becerisi kazanmış olacaklar. Böylelikle farklı jenerasyonlar arasındaki iletişimin her geçen gün zayıfladığı günümüz toplumunda kitapların sağaltıcı gücü yardımıyla bu bağın yeniden kurulmasına destek olacağız" dedi.

Açılış programı sonunda "İstersem Ben de Başarırım" adlı kitabın salondaki öğrencilere dağıtılmasıyla proje başlatıldı.

"İstersem Ben de Başarırım" kitap okuma projesi kapsamında "İstersem Ben de Başarırım" adlı kılavuz hikaye kitabı ve hikaye kitabı özel defteri tüm ilkokul 3. sınıf öğrencilerine dağıtılacak. Öğrenci, ailesi ile birlikte hikaye kitabını okuyarak kitap üzerine sohbet edecek. Aileler öğrenciyle birlikte öğrencinin ilgisini çeken kitapları seçerek kendi kitap listesini oluşturacak. Oluşturulan liste aile, öğretmen ve öğrencinin ortak kararıyla düzenlenerek, belirlenen kitapların aile ile okunması ve kitap üzerine sohbet edilmesi şeklinde proje devam edecek. Öğrenci aynı zamanda aile büyüklerinden de hikayeler derleyerek Hikaye Kitabı Özel Defteri'ne yazacak.

Samsun'da İstersem Ben de Başarırım adlı kitap okuma projesi başlatıldı
Samsun'da İstersem Ben de Başarırım adlı kitap okuma projesi başlatıldı
Samsun'da İstersem Ben de Başarırım adlı kitap okuma projesi başlatıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'İstersem Ben de Başarırım' adlı kitap okuma projesi başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da "İstersem Ben de Başarırım" adlı kitap okuma projesi başlatıldı - Son Dakika
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