Son Dakika Haberleri: Samsun'da İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı

Samsun'da İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, işsizliği önlemek için yeni ve kalıcı iş alanlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Samsun'da İstihdam Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak, işsizliği önlemek için yeni ve kalıcı iş alanlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaymak, Samsun Yelken Kulübü'nde Samsun Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce (İŞKUR) düzenlenen "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 1. Olağan Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, işsizliğin önlenmesi için yeni iş alanlarının açılması gerektiğini söyledi.

İşsizliğin Türkiye'nin sorunu olduğunu, bunun için yeni iş alanlarının açılması gerektiğini vurgulayan Kaymak, "İşsizlik sorununu kaldırmak için uzun vadede tedbirler almalıyız. Samsun'da gençlerimiz, geleceğimiz için yeni iş alanları oluşturmalıyız. İşsizliğin giderilmesi kapsamında İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi, KOSGEB gibi kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. El ele vermeliyiz. Samsun'u bulunduğu noktadan daha da ileriye taşımalıyız." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan ise Samsun'da sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile iş ve meslek odaları temsilcilerinin katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak bir süre daha devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:02 Kaynak: AA

İŞKUR, Samsun, Güncel
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