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Samsun'da İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılması çalışmaları

25 dakika önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçe merkezindeki İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılmasının esnafın ticaretini kısmen artıracağını belirterek, "Önemli olan şey, caddenin trafiğe açılması değil, otopark probleminin çözülmesidir.

Samsun'da İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılması çalışmaları, System.String[]
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım ilçe merkezindeki İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılmasının esnafın ticaretini kısmen artıracağını belirterek, "Önemli olan şey, caddenin trafiğe açılması değil, otopark probleminin çözülmesidir. Yapacağımız en büyük hizmet bu olacaktır." dedi.
Demir, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan esnafla buluştu. Esnafın sorunlarını dinleyen Demir, İstiklal Caddesinin trafiğe kapanması nedeniyle esnafın ve vatandaşların mağdur olduğunu kaydetti.
Caddenin yeniden canlandırılması ve yaşanan ticari mağduriyetin önlenmesini sağlamak için çalıştıklarını aktaran Demir, "İstiklal Caddesi'nin trafiğe açılması esnafın ticaretini kısmen artıracak. Önemli olan şey, caddenin trafiğe açılması değil, otopark probleminin çözülmesidir. Yapacağımız en büyük hizmet bu olacaktır. Otopark sorunu çözülene kadar caddeyi kısmen trafiğe açabiliriz. Sorun çözülünce tekrar kapatacağız. Samsun'un bu ünlü ve güzide caddesini tabela ve yönlendirme levha çirkinliğinden, duba engellerinden temizleyeceğiz. Bütün bu çalışmaları belirli bir plan içerisinde gerçekleştireceğiz. İnşallah esnafımızın yüzü gülecek." diye konuştu.
Demir, caddenin etrafında bulunan okulları başka bölgelere taşıyarak boşalacak alanın altını otopark, üstünü ise kültür sanat faaliyetlerinin yapılacağı merkez haline getirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:17 Kaynak: AA
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