Son Dakika Haberleri: Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi
Son Dakika Güncel Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika

Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi

6 saat önce

SAMSUN'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü.

Samsun'da istinat duvarı çöktü, 6 katlı bina tahliye edildi, System.String[]

SAMSUN'un Atakum ilçesinde dere ıslah çalışması sırasında bir binanın istinat duvarı çöktü. Park halindeki otomobili yamaca kaydığı olayda, 6 katlı bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Afganlı Deresi'nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İhbar üzerine mahalleye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen binaya girişlere izin verilmiyor. Belediye ekipleri çöken istinat duvarında çalışma başlattı.


Atakum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:28 Kaynak: DHA
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