Son Dakika Haberleri: Samsun'da istinat duvarından düşen motosikletli genç ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Samsun'da istinat duvarından düşen motosikletli genç ağır yaralandı

Samsun'da istinat duvarından düşen motosikletli genç ağır yaralandı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, caddedeki istinat duvarından düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'da istinat duvarından düşen motosikletli genç ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde, caddedeki istinat duvarından düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Mücahit Haneci (17) kullandığı plakasız motosiklet, Liman Mahallesi Akın Sokak'ta kontrolden çıktı.

Motosiklet, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından demir bariyerleri aşarak Öğretmenler Caddesi'ndeki asfalt zemine düştü.

Genç sürücü Haneci, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Motosiklet, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:40 Kaynak: AA
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