Samsun'da İtfaiye Haftası kutlandı - Son Dakika

Samsun'da İtfaiye Haftası kutlandı

İtfaiye teşkilatının 306. yılı kutlandı

Rıza Zengin: "Samsun itfaiyesi örnek bir teşkilat"

SAMSUN - İtfaiye Haftası nedeniyle düzenlenen törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Olaylar karşısında organize olma becerisi, eğitim alt yapısı ve mesleki birikim açısından Samsun itfaiyesi örnek bir teşkilat" dedi.

Samsun'da, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle tören düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığında yapılan törende, Giresun'daki sel felaketinde görev alan personele plaket verildi. Ardından itfaiyeciler yaptıkları arama-kurtarma ve yangına müdahale tatbikatında hünerlerini sergiledi.

"Yüzümüzü ağarttınız"

Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi Küçük, "Yaptığınız meslek kutsal bir meslek. Sizleri tebrik ediyorum. Elazığ'da bir deprem felaketi yaşadık, sizleri görevlendirdik ve bizlerin yüzümüzü ağarttınız, gururlandırdınız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bir nebze yüzlerinin gülmesine vesile oldunuz" diye konuştu.

"Modern bir teşkilat"

Samsun itfaiyesinin modern yapısına dikkat çeken İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Olaylar karşısında organize olma becerisi, eğitim alt yapısı ve mesleki birikim açısından Samsun itfaiyesi örnek bir teşkilattır. Teknolojiyi çok yakından takip eden Samsun itfaiyesi modern bir teşkilat haline dönüşmüştür. Bu yılın ilk 9 ayını geride bıraktık ve bu yıl birçok afetle karşı karşıya kalmamıza rağmen can kaybını çok az düzeylerde yaşadık. Bu, teknolojinin bize kazandırdığı modern ekipmanlarımız ve eğitim becerimiz ile mümkün oldu" şeklinde konuştu.

Törene ayrıca Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli ve itfaiyeciler katıldı.