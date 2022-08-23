Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi SAGİMAD Toptancılar Sitesi'nde ıtriyat ve kozmetik deposunda gece saatlerinde meydana geldi. Güçlükle kontrol altına alınan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Depoda binlerce parfüm, kişisel bakım ürünleri, forklift, 1 tane ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangından dolayı binanın kolonları da zarar gördü. Binanın çökme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Yangında binlerce parfüm, şampuan gibi kozmetik ürün küle dönerken fabrikada zaman zaman çıkmaya devam eden küçük çaplı yangınlara itfaiye tarafından anında müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kozmetik deposundaki yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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