Kozmetik deposundaki yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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Kozmetik deposundaki yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı

23.08.2022 11:18

Samsun'da ıtriyat ve kozmetik ürün deposunda çıkan yangının yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Samsun'da ıtriyat ve kozmetik ürün deposunda çıkan yangının yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangında binlerce parfüm, şampuan gibi kozmetik ürün küle dönerken fabrikada zaman zaman çıkmaya devam eden küçük çaplı yangınlara itfaiye tarafından anında müdahale ediliyor.

Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi SAGİMAD Toptancılar Sitesi'nde ıtriyat ve kozmetik deposunda gece saatlerinde meydana geldi. Güçlükle kontrol altına alınan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Depoda binlerce parfüm, kişisel bakım ürünleri, forklift, 1 tane ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangından dolayı binanın kolonları da zarar gördü. Binanın çökme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Kozmetik ürün olmasından dolayı zaman zaman tekrar alevlenmeler meydana geliyor. İtfaiye anında müdahale ederek yangını büyümeden söndürüyor. - SAMSUN

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Samsun'da kozmetik ürünleri deposundaki yangın kontrol altına alındı Samsun'da kozmetik ürünleri deposundaki yangın kontrol altına alındı Toptancı sitesindeki parfüm ve ıtriyat deposu alev alev yanıyor Toptancı sitesindeki parfüm ve ıtriyat deposu alev alev yanıyor
Kaynak: İHA

İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozmetik deposundaki yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozmetik deposundaki yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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