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Samsun'da izin belgesiz seyahat acentelerine 174 bin lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Samsun'da izin belgesiz seyahat acentelerine 174 bin lira cezai işlem uygulandı

03.12.2021 17:10
Samsun'da izin belgesiz seyahat acentelerine 174 bin lira cezai işlem uygulandı

Samsun'da izin belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti ve rehbersiz tur düzenleyen işletmelere sol 3 yılda 174 bin 153 lira idari para cezası verildi.

Samsun'da izin belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti ve rehbersiz tur düzenleyen işletmelere sol 3 yılda 174 bin 153 lira idari para cezası verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, izin belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti ve rehbersiz tur düzenleyenlere ilişkin denetimlerin artarak sürdürüldüğü belirtildi.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na istinaden denetimlerin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Yürütülen denetimlere müdürlüğümüzün uzman personeli dışında TÜRSAB yetkilileri, SGK denetmeni, maliye ve emniyet personeli de eşlik etmektedir. 2019 yılında 3, 2020 yılında 11 ve 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 16 denetimde kanuna aykırı hareket eden işletmelere valilik oluruyla toplam 174 bin 153 idari para cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Hem haksız rekabeti hem de vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasını önlemek adına artırarak devam ettiğimiz denetimlerimizle ilimizdeki belgesiz seyahat acenteliği faaliyetlerini asgariye indirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan hizmet alırken acentelerin faaliyet belgelerini sormalarını ve kanuna aykırı bir duruma tanık olduklarında TÜRSAB yetkililerine veya müdürlüğümüze başvurmalarını önemle hatırlatırız." açıklamasında bulunuldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Para Cezası, Turizm, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da izin belgesiz seyahat acentelerine 174 bin lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da izin belgesiz seyahat acentelerine 174 bin lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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