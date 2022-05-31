Samsun'da izinsiz salep toplayan 2 kişiye para cezası - Son Dakika
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Samsun'da izinsiz salep toplayan 2 kişiye para cezası

31.05.2022 13:07
Samsun'da izinsiz salep toplayan 2 kişiye para cezası

Samsun'un Canik ilçesinde izinsiz salep toplayan 2 kişiye 109 bin 593'er lira ceza uygulanacak.

Samsun'un Canik ilçesinde izinsiz salep toplayan 2 kişiye 109 bin 593'er lira ceza uygulanacak.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası Adatepe Mahallesi'nde izinsiz salep toplandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese giden ekipler, M.A. ve H.A'yı ormanlık alanda yakaladı. Bu kişilerin üst ve çantalarındaki aramada, 1600 gram salep bitkisi bulundu.

Salepler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye 109 bin 593'er lira ceza uygulanacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da izinsiz salep toplayan 2 kişiye para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da izinsiz salep toplayan 2 kişiye para cezası - Son Dakika
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