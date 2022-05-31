Samsun'da izinsiz salep toplayan 2 kişiye para cezası

Samsun'un Canik ilçesinde izinsiz salep toplayan 2 kişiye 109 bin 593'er lira ceza uygulanacak.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası Adatepe Mahallesi'nde izinsiz salep toplandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese giden ekipler, M.A. ve H.A'yı ormanlık alanda yakaladı. Bu kişilerin üst ve çantalarındaki aramada, 1600 gram salep bitkisi bulundu.

Salepler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Haklarında işlem başlatılan 2 kişiye 109 bin 593'er lira ceza uygulanacağı öğrenildi.