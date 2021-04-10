Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişiye idari işlem - Son Dakika

Samsun'da bir günde 69 bin 223 kişinin HES kodu sorgulandı. İzolasyon kurallarını ihlal eden 3 kişiye idari işlem uygulandı.

9 Nisan Cuma günü 69 bin 223 kişinin HES kodu sorgulandı. İzolasyon kuralını ihlal eden 3 kişiye idari işlem yapıldı. Korona virüs tedbirleri ve izolasyon denetimleri kapsamında sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 60 bin 42 bin kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. izolasyon kuralını ihlal eden 3 kişi yakalandı. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 595 kişi ikametlerinde denetlendi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 9 bin 181 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 813 kişi ikametlerinde denetlendi.

155 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

9 -10 Nisan tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri ile Samsun'a takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personeli tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol uygulaması ve şok uygulamaları yapıldı. Uygulamalar sonucunda 20 bin 24 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 17 aranan kişi tespit edildi. 14 kişiye idari işlem yapılarak 18 bin 15 TL para cezası uygulandı. 986 araç kontrol edildi. 4 araca cezai işlem yapılarak 3 bin 948 TL para cezası uygulandı. 659 iş yeri kontrol edildi ve 5 adet kesici/delici alet, 155 adet sentetik ecza hap, 0,32 gram metamfetamin, 99,81 gram esrar, 135,77 gram kenevir tohumu, 1 adet kenevir bitkisi, 2,24 gram kokain, 1 adet ecstacy hap ele geçirildi. Trafik yönünden 450 araç ve sürücü kontrol edildi. 194 araç ve sürücüye 75 bin 770 TL cezai işlem uygulandı. 20 araç ise trafikten men edildi. - SAMSUN