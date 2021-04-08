Samsun'da izolasyon kurallarını ihlal eden 8 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan Samsun'da, izolasyon kurallarını ihlal eden 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 7 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 85 bin 436 kişinin HES kodunun sorgulandığı aktarılan açıklamada, "İzolasyon kuralını ihlal eden 6 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Kovid-19 izolasyon denetimleri kapsamında 822 şahıs ikametlerinde denetlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerince de 9 bin 967 kişinin HES kodunun sorgulandığı, 682 kişinin ikametlerinde denetlendiği ancak izolasyon kuralı ihlaline rastlanmadığı bildirildi.

Jandarma ekiplerince 2 kişiye de izolasyon kuralını ihlal suçundan işlem yapıldı.