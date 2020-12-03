Samsun'da jandarma 123 bin 934 litre faturasız akaryakıt ele geçirdi - Son Dakika

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kasım ayında yapılan çalışmalarda, 17 kilo 781 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 727 adet ecstasy hap, 279 adet sentetik hap, 1 gram metaamfetamin, 1 adet dedektör, 123 bin 934 litre faturasız akaryakıt, 41 litre etil alkol ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi, toplam 41 olayda 63 şahıs yakalandı.

Samsun'da halkın huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından Kasım ayı içerisinde birçok uygulama ve denetim gerçekleştirildi. Samsun Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre; Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda; 57 bin 405 şahıs ve 39 bin 963 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 493 şüpheli şahıs yakalandı. 18 kayıp şahıs bulundu. 10 adet tabanca, 154 adet tabanca fişeği, 1 adet piyade tüfeği, 20 adet piyade tüfeği fişeği, 26 adet av tüfeği, 107 adet av tüfeği fişeği, 10 şarjör ve 3 adet kesici/delici alet ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, meydana gelen 6 olayda, toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ildeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 5 şahıs hakkında ve sosyal medya üzerinden DAEŞ terör örgütünün propagandasını yapan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 32 olay, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' kapsamında 5 olay, '5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet' kapsamında 2 olay, 'Resmi Belgede Sahtecilik' kapsamında ise 2 olay meydana geldi. Toplam 41 olayda 63 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda; 17 kilo 781 gram kubar esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 727 adet ecstasy hap, 279 adet sentetik hap, 1 gram metaamfetamin, 1 adet dedektör, 123 bin 934 litre faturasız akaryakıt, 41 litre etil alkol ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Jandarma Trafik Timlerince 45 bin 34 araç sürücüsü kontrol edildi. 568 araç sürücüsüne (radar) hız sınırını aşmaktan, 209 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 73 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 15 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 132 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 722 araç sürücüsüne ise diğer maddelerden olmak üzere toplam 1719 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Ayrıca 11 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 499 araç trafikten men edildi. 739 okul servis aracının kontrolü yapıldı. Kurallara uymayan 23 okul servis aracı sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için 698 araç sürücüsüne, trafik kuralları hususunda bilinç ve farkındalık oluşturulması maksadıyla 376'sı öğrenci ve yaya olmak üzere toplam 1074 kişiye eğitim verildi. - SAMSUN