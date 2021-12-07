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Son dakika haberi: Samsun'da kasım ayında yapılan operasyonlarda 415 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Samsun'da kasım ayında yapılan operasyonlarda 415 aranan şahıs yakalandı

07.12.2021 10:18
Son dakika haberi: Samsun'da kasım ayında yapılan operasyonlarda 415 aranan şahıs yakalandı

Son dakika haber... Samsun'da jandarma ekiplerince, kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 415 aranan şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerince, kasım ayında düzenlenen operasyonlarda 415 aranan şahıs gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 01 Kasım - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler yapıldı.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 bin 142 kişinin HES Kodu sorgulaması, 2 bin 702 filyasyon denetimi yapıldı.

Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarca 129 bin 348 kişi ve 52 bin 893 aracın sorgulandığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 415 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlarda, 18 tabanca ve 24 av tüfeği ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince ise FETÖ/PDY yönelik soruşturmada kapsamında 4 şüpheli yakalandı, denetimlerde 17 kayıp kişi bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 751 gram kokain, 15 gram toz esrar, 14 kilo 113 gram kubar esrar, 952 sentetik hap, 1129 gram metamfetamin, 163 kök kenevir bitkisi, 69 litre alkollü içki, 4.800 adet dolu makaron ve 50 kilogram tütün ele geçirildi.

Trafik Şubesi ekiplerince 48 bin 180 araç sürücüsü kontrol edildi, 3 bin 931 araç sürücüsü, 2 bin 980 öğrenci ve 759 yaya olmak üzere toplam 7 bin 670 kişiye trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Samsun, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Samsun'da kasım ayında yapılan operasyonlarda 415 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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