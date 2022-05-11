Samsun'da jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Samsun'da jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi

11.05.2022 15:56
Samsun'da jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere eğitim verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Serdar Silay ile trafik timleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atakum Belediyesi Ata Çocuk Gündüz Bakım Evi Mevlana Şubesi'ni ziyaret etti.

Silay, burada, minik öğrenci ve velilerine trafik kurallarının önemini anlattı.

Bisiklet kullanımı ve oyun alanlarındaki konulara değinen Silay, yayaların uyması gerek konular ile emniyet kemerinin kullanımı hakkında bilgi verdi.

Çocuklara, çeşitli hediyeler de verildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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