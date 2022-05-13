Samsun'da jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Samsun'da jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi

13.05.2022 17:02
Samsun'da jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere eğitim verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında minik öğrencilere eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay ile trafik timleri, Atakum Belediyesi Ata Çocuk Gündüz Bakım Evi Atakent Şubesi'ni ziyaret etti.

Silay, burada, minik öğrenci ve velilerine trafik kurallarının önemini anlattı.

Bisiklet kullanımı ve oyun alanlarındaki konulara değinen Silay, yayaların uyması gerek konular ile emniyet kemerinin kullanımı hakkında da bilgi verdi.

Çocuklara, çeşitli hediyeler de verildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Haftası, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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