Samsun'da jandarma ekipleri çocuklara trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Atakum ve Canik ilçelerinde jandarma trafik ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Canik ve Atakum jandarma trafik timleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri ve "Trafik Haftası ve Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 19 Mayıs ilçesi Şehit Hüseyin Aydın İlköğretim Okulu ve Boğaziçi Kolejinden gelen toplam 95 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

İlkadım Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda düzenlenen etkinlikte çocuklara teorik olarak trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları gibi eğitimler verilirken parkurda yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçişlerde uyulması gereken kurallar, sürücülerin uyması gereken kurallar ve okul taşıtı içinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Eğitime katılan çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.