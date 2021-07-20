Samsun'da jandarma ekipleri drone destekli uygulama yaptı - Son Dakika

Denetimlerde kırmızı ışık, kemer kullanımı, sürücülerin telefonla konuşması gibi ihlal yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Bayram tatili boyunca Alaçam ve Yakakent ilçelerinde radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri kontrollerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

Sürücülerin ve ailelerinin bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

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