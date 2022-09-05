Jandarma 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi - Son Dakika
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Jandarma 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

05.09.2022 15:44
Jandarma 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir eve ve eklentilerine düzenlenen operasyonda 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir eve ve eklentilerine düzenlenen operasyonda 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Tepealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda H.K'ye ait eve ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan araştırmada 450 gram kubar esrar maddesi ile 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma 450 gram kubar esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirdi - Son Dakika
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