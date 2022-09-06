Jandarma 12 kök kenevir ele geçirdi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Jandarma 12 kök kenevir ele geçirdi: 1 gözaltı

06.09.2022 10:43
Jandarma 12 kök kenevir ele geçirdi: 1 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesine düzenlenen operasyonda 12 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından bir evin bahçesine düzenlenen operasyonda 12 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda H.D.'nin evinin arka bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan aramada boyları bir metre ile 3 metre arasında 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili H.D. "yasadışı kenevir ekmek" suçundan gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada H.D.'nin 3 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.D. bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Jandarma, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma 12 kök kenevir ele geçirdi: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma 12 kök kenevir ele geçirdi: 1 gözaltı - Son Dakika
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