Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ş.Y.(43) ve T.K.'yi (33) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 531 kök Hint keneviri bitkisi ve 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Salıpazarı, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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