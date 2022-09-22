Uygulamalarda uyuşturucu ve kaçakçılık olayları ile ilgili 29 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 14-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 20 kilo 397 gram kubar esrar, 575 kök kenevir bitkisi, 48 gram metamfetamin, 15 kök skunk bitkisi, 16 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 tabanca, 2 bin 317 mermi, 3 av tüfeği ve 30 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık uygulamalarında 29 zanlı yakalandı - Son Dakika

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