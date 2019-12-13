Samsun'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı - Son Dakika

Samsun'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı

6 saat önce

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Samsun'da jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı, System.String[]

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, internet ve oyun salonu, kahvehane, büfe, iddia bayisi, içki tüketilmesi muhtemel yerler, metruk binalar, okul ile bina çevresinde bulunan şüpheli kişiler ve araçlar, köy, mahalle, sokak ve park gibi yerleri denetledi.

Uygulamada 3 bin 290 kişi sorgulandı, aranan 20 şüpheli de yakalandı.

Okul servisi 608 aracın denetlendiği uygulamada 49 araca toplam 18 bin 925 lira para cezası kesildi.

Kabahatler Kanunu'na göre 16 kişiye ise 2 bin 838 idari para cezası uygulandı.

Samsun, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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