Daha sonra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, Musaağa İlkokulu Müdürü Tolga Can ile beraberindekiler, jandarma tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma, kırsal mahalledeki ilkokula kütüphane yaptırdı - Son Dakika

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