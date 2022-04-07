Samsun'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriyor - Son Dakika
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Samsun'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriyor

07.04.2022 13:16
Samsun'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriyor

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda okuyan 1000 öğrenciye uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verilmesi için yürütülen çalışmaya başladı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda okuyan 1000 öğrenciye uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verilmesi için yürütülen çalışmaya başladı.

İlkadım Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda başlayan eğitimlerde, 4-12 yaş grubundaki çocuklara akülü araçlar kullandırılarak trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler verildi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın katılımıyla Kavak Emirli ve Çakallı İlköğretim okulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Vali Dağlı, eğitim sonrası gazetecilere, 40 öğrenciye jandarmanın trafik eğitimi verdiğini söyledi. Belli bir periyot ve sıra dahilinde belirlenen öğrencilerin eğitimlerini alacağını dile getiren Dağlı, "Teorik ve uygulamalı eğitimleri gördük. Çocuklarımızın kısa zamanda yol aldıklarını, trafik kurallarını öğrenmeye başladıklarını müşahede ettik. Trafikte eğitimin bu yaşta başlaması lazım. Bu manada yapılan çalışmaları takdir ediyorum. Hedefimiz Samsun'da tüm öğrencilerimizin bu eğitimi alması. O da belli bir zaman diliminde olacak. " ifadelerini kullandı.

Dağlı, Türkiye genelinde jandarma bölgesinde eğitim gören 50 bin okul öncesi ve ilkokul öğrencisine yönelik uygulamalı trafik eğitimi verilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da eğitimlerin önemine dikkati çekerek, eğitimlere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerden Miray Çelebi, eğitimlerin eğlenceli ve yararlı geçtiğini ifade ederek, "Yaya geçitlerini öğrendik. Yollarda neler yapmamız gerektiğini, hangi ışıkta ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Eğitimler çok eğlenceli." dedi.

Öğrencilerden Betül Şahin ise eğitim verilen parkın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıyım. Eğitimde yaya geçitlerini öğrendik. Jandarma abiler bize anlattılar. Araçta kemer takmalı ve yolları kontrol etmeli. " diye konuştu.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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