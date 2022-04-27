Samsun'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriyor - Son Dakika
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Samsun'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriyor

27.04.2022 15:16
Samsun'da jandarma, kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi veriyor

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda okuyan bin öğrenciye uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verilmesi için yürüttüğü çalışmaya devam ediyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda okuyan bin öğrenciye uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verilmesi için yürüttüğü çalışmaya devam ediyor.

Bafra ve Canik ilçesinde kırsalda yaşayan öğrenciler, jandarma ekiplerince İlkadım Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na getirildi.

Öğrencilere uygulamalı trafik güvenliği eğitimi kapsamında eğitim verildi. 4-12 yaş grubundaki çocuklar akülü araçlar kullandırılarak trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgilendirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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