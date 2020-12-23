Samsun'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında başlatılan "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" sloganıyla ekipler, öğrencilere trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında bilgi verdi.

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