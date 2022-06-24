Samsun'da jandarma tarafından kubar esrar ve tarlada ekili kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da jandarma tarafından kubar esrar ve tarlada ekili kenevir ele geçirildi

24.06.2022 17:18
Samsun'da jandarma tarafından kubar esrar ve tarlada ekili kenevir ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu kubar esrar ve tarlada ekili kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 ayrı kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu kubar esrar ve tarlada ekili kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 ayrı kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.B.'nin ikameti ile S.B.'nin ikameti ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılanan aramada F.B.'nin ikametinde 11 kilo 730 gram kubar esrar maddesi ile S.B.'nin ikametin ile eklentilerinde yapılan aramada ise 473 kök kenevir bitkili ele geçirildi.

İki ayrı olayla ilgili F.B. ve S.B. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Jandarma tarlada ekili 2 bin 53 kök keneviri drone ile tespit etti: 1 gözaltı Son dakika haberi! Jandarma tarlada ekili 2 bin 53 kök keneviri drone ile tespit etti: 1 gözaltı 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı Samsun polisinden kaçakçılık operasyonu: 19 tabanca ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da jandarma tarafından kubar esrar ve tarlada ekili kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
16:53 Eşini sokak ortasında öldüren polisin ilk ifadesi ortaya çıktı: Amacım kayınvalidemi öldürmekti
16:40 "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor
16:34 Oyuncu ve model Julia Fox, sokaktaki giyim tarzıyla gündem oldu! "Halka hizmet sunuyorum" dedi
16:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Emekli ve memura temmuz ayında enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız
16:02 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Beşiktaş'ın istediği golcüye göz dikti
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 17:21:56. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da jandarma tarafından kubar esrar ve tarlada ekili kenevir ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement