Eğitim öğretim yılı sonuna kadar denetim ve eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika

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