Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi

13.09.2022 17:54
Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi

Samsun'da, jandarma trafik timleri okul servislerini denetledi.

Samsun'da, jandarma trafik timleri okul servislerini denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi timleri kent genelinde sorumluluk alanında faaliyet gösteren tüm okul servis aracı şoförlerine yönelik çalışma yürüttü.

Trafik timleri, kontrollerde çocukların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri ve emniyet kemeri takmalarının önemini anlattı.

Sürücülere ise okul servis araçları ile Milli Eğitim Bakanlığı taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği konularında eğitim verdi.

Eğitim öğretim yılı sonuna kadar denetim ve eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Samsun'da 13 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Samsun'da 13 yıl 6 ay 4 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
17:29 Bakan Çavuşoğlu, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kurulan tuzak hakkında konuştu: Yunanistan başkalarının maşası oluyor
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 17:54:14. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement