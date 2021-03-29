Samsun'da jandarma "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesine katıldı - Son Dakika

Samsun'da jandarma "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesine katıldı
29.03.2021 18:13
İçişleri Bakanlığınca "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" sloganıyla hayata geçirilen yaya geçitlerinin boyanması projesinin bir parçası olmak amacıyla Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya geçitlerini boyadı.
İçişleri Bakanlığınca "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" sloganıyla hayata geçirilen yaya geçitlerinin boyanması projesinin bir parçası olmak amacıyla Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya geçitlerini boyadı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi trafik timleri, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla başlayacak uygulama kapsamında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde yaya geçitlerini yeniledi.
Trafik timlerinin belediye ekipleriyle birlikte "Yaya önceliği kırmızı çizimizdir" projesi çalışmalarını sürdürecekleri bildirildi.
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