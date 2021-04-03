Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması - Son Dakika

Samsun'da jandarmadan filyasyon ve HES kodu uygulaması
03.04.2021 18:07
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da, jandarma ekipleri Atakum ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorideki Samsun'da, jandarma ekipleri Atakum ilçesinde denetimlerini sürdürüyor.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığında görevli filyasyon ekipleri, sorumluluk alanlarında mahallelerde Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olmaları nedeniyle karantinada bulunmaları gereken vatandaşları denetledi.
Çamlıyazı Mahallesi'nde yol uygulaması yapan ekipler, sürücü ve vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı.
Denetim ve uygulamalarda evinde karantinada kalması gereken dışarıda yakalanan B.T.'ye tedbirleri ihlalden 3 bin 469 lira ceza kesildi.
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