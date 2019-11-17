Son Dakika Haberleri: Samsun'da jandarmadan kablo hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da jandarmadan kablo hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da jandarmadan kablo hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da jandarma tarafından kablo hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmadan kablo hırsızlarına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'da jandarma tarafından kablo hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takip sonucu kablo hırsızlığı çetesine yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, Kavak, Havza ve Ladik ilçelerinde kablo hırsızlığı yapan şebekeye yönelik fiziki ve teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda, Kavak ilçesi Akbelen Mahallesi bölgesinde 3 kişiyi hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Y. (26), E.Y.(26) ve N.D.(34) ile birlikte balta, kazma, kurbağacık, demir kesme aparatı ve yaklaşık 300 metre kablo ele geçirildi.


Gözaltına alınan 3 kişi hakkında yapılan araştırmada, 2017 ile 2019 yılları arası 11 adet enerji nakil kablo hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
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