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Samsun'da jandarmadan silah operasyonu

1 saat önce

Samsun'da jandarma tarafından yapılan operasyonda orman ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmadan silah operasyonu, System.String[]

Samsun'da jandarma tarafından yapılan operasyonda orman ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs ilçesi Düzköy ile Esenyer Mahallesi'ndeki evlerde arama yapıldı.

Aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 3 gaz bombası, av tüfeği, 45 fişek, 10 balta sapı ve 4 bin 632 metreküp kayın ağacı ele geçirildi.

Operasyonda Orman Kanunu'na ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:11 Kaynak: AA
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