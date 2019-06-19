Son Dakika Haberleri: Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Samsun'da jandarma ekipleri mısır tarlasına yaptığı operasyonda 233 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Samsun'da jandarma ekipleri mısır tarlasına yaptığı operasyonda 233 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Oymalı Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarat bilgiler doğrultusunda mısır tarlasına operasyon düzendi. Mısır tarlası içinde gizlenilmiş vaziyette ekili 233 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili N.T. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:37 Kaynak: İHA
Jandarma, Mısır, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı İngiliz basını Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediğini iddia etti Yıldız futbolcu Salah'a Mursi tepkisi! İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]