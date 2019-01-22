Son Dakika Haberleri: Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

26 dakika önce

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, uzun süren bir çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Olayla ilgili 16 şahıs gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

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