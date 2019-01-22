Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
26 dakika önce
Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.
Samsun
'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde jandarma ekipleri, uzun süren bir çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Olayla ilgili 16 şahıs gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:39 Kaynak: İHA
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