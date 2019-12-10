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Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıklarında görevli ekipler, bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
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