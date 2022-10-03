Adreslerde yapılan aramalarda, 12 kilo 685 gram esrar, 5 bin 508 kök Hint keneviri, 75 sentetik uyuşturucu ecza hap, 23 gram farklı türde uyuşturucu madde ve 3 bin 980 makaron ele geçirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı - Son Dakika

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