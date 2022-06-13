Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı - Son Dakika
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Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı

13.06.2022 16:25

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile kano ve dragon bot öğrencileri, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü, su üstünde ve su altında kutladı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile kano ve dragon bot öğrencileri, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü, su üstünde ve su altında kutladı.

SAK Timi, jandarmanın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bafra ilçesi Kolay Mahallesi'ndeki Derbent Baraj Gölü ile Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu Barajı'na ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde denize girdi.

Askerler su altında, "Köklü geçmiş, güçlü gelecek, kanun ordusu jandarma 183. yaşında" ve "Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Su Sporları Merkezinde eğitim gören kano ve dragon bot öğrencileri de deniz üzerinde "Köklü geçmiş, güçlü gelecek, kanun ordusu jandarma 183. yaşında" ve "Huzurun bekçisi, adaletin takipçisi jandarma 183. yaşında" yazılı pankart açtı.

SAK timleri de öğrencilere botla eşlik etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi Müdürü ve Kano Antrenörü Zafer Benli, AA muhabirine, jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı
Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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