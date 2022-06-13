Jandarmanın kuruluş yıl dönümü su altında ve üstünde kutlandı

Su Sporları Merkezinde eğitim gören kano ve dragon bot öğrencileri de deniz üzerinde "Köklü geçmiş, güçlü gelecek, kanun ordusu jandarma 183. yaşında" ve "Huzurun bekçisi, adaletin takipçisi jandarma 183. yaşında" yazılı pankart açtı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile kano ve dragon bot öğrencileri, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünü, su üstünde ve su altında kutladı.

Kaynak: AA

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