Samsun'da Judo Heyecanı
15 dakika önce
19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için geri sayım başladı.
19 Mayıs
1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye
Judo Şampiyonası için geri sayım başladı. 25-27 Ocak tarihleri arasında Samsun Atatürk
Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonada 51 ilden; 292 kadın ve 411 erkek judoka ön kayıt yaptırdı. Teknik toplantısı ve kura çekimi 24 Ocak'ta yapılacak 19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda sıkletlere göre müsabaka programı şöyle:
25 Ocak Cuma: Kadınlar: 40, 44 ve 48 Kg, erkekler: 50, 55 ve 60 26 Ocak
Cumartesi: Kadınlar: 52, 57 ve 63, erkekler: 66 ve 73 Kg
27 Ocak Pazar: Kadınlar: 70 ve +70 kg, erkekler: 81, 90 ve +90 Kg - Samsun
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Ücretler Artırıldı
Keles'te Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor
Anaokulu Öğrencisi 5 Saat Minibüste Unutuldu
Türkiye'nin Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı