Son Dakika Haberleri: Samsun'da Judo Heyecanı

Samsun'da Judo Heyecanı

15 dakika önce

19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için geri sayım başladı.

Samsun'da Judo Heyecanı, System.String[]


19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası için geri sayım başladı. 25-27 Ocak tarihleri arasında Samsun Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonada 51 ilden; 292 kadın ve 411 erkek judoka ön kayıt yaptırdı. Teknik toplantısı ve kura çekimi 24 Ocak'ta yapılacak 19 Mayıs 1919 100'üncü Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda sıkletlere göre müsabaka programı şöyle:

25 Ocak Cuma: Kadınlar: 40, 44 ve 48 Kg, erkekler: 50, 55 ve 60

26 Ocak Cumartesi: Kadınlar: 52, 57 ve 63, erkekler: 66 ve 73 Kg

27 Ocak Pazar: Kadınlar: 70 ve +70 kg, erkekler: 81, 90 ve +90 Kg - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

Spor
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