Son Dakika Haberleri: Samsun'da kablo çalan hırsızlık zanlıları fotokapanla yakalandı
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Samsun'da kablo çalan hırsızlık zanlıları fotokapanla yakalandı

6 saat önce

Samsun'un Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da kablo çalan hırsızlık zanlıları fotokapanla yakalandı, System.String[]

Samsun'un Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları keserek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Jandarma Komutanlığınca, Havza, Ladik ve Kavak ilçelerinde 6 farklı olayda haberleşme ile enerji nakil kablolarını çalan kişilerin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Ekipler, kablo hırsızlığının önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik Kavak'ta 3, Havza'da 3 ve Ladik'te 4 fotokapanı kırsal alanlara yerleştirdi.

Kavak ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki fotokapanın kaydettiği görüntüden yola çıkan ekipler, kablo hırsızlığı yapan 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Jandarma ekiplerinin suçüstü yaptığı, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan N.D, İ.Y. ve E.Y. kısa sürede yakalandı.

Samsun, Ladik, Havza, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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