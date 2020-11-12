Samsun'da kaçak balık avlayan 11 kişiye 15 bin 880 lira para cezası - Son Dakika

Samsun'da kaçak balık avlayan 11 kişiye 15 bin 880 lira para cezası

12.11.2020 12:19
Samsun'da kaçak balık avlayan 11 kişiye 15 bin 880 lira para cezası, System.String[]

Samsun'da kaçak balık avlayan 11 kişiye toplam 15 bin 880 lira ceza kesildi.

Samsun'da kaçak balık avlayan 11 kişiye toplam 15 bin 880 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Terme, Çarşamba ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçelerdeki sulak alanlarda uygulama yaptı.

Kontrollerde kaçak balık avladığı tespit edilen 11 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 15 bin 880 lira ceza uygulandı.

Uygulamalarda ele geçirilen 10 balık ağı ve bir tırıvırı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tarım, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kaçak balık avlayan 11 kişiye 15 bin 880 lira para cezası - Son Dakika


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