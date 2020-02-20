Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı

7 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Susuz Mahallesi'nde, kaçak kazı sonucu bulunan tarihi eserlerin satışa çıkarılacağı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda V.Y. (61), H.A. (47), E.Ö. (23), F.D. (57), A.D. (33), H.Y. (52) ve Ş.M. (49) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 bin 400 sikke ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, H.Y. ve Ş.M, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

V.Y, H.A, E.Ö. ve F.D. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan sikkelerin Amisos dönemine ait hazineler olduğu belirlendi

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçenin Susuz Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, ellerinde kaçak kazı sonucu tarihi eser bulunduğu ve bunların satışa çıkarılacağı ihbarı alındığı bildirildi.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden 18 Şubat 2020'de şüphelilere ait 5 ayrı meskende arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amisos dönemine ait 3 bin 329 sikke ve 12 tarihi obje olmak üzere toplam 3 bin 341 tarihi eser ile aramalarda kullanılan dedektör ele geçirilmiştir. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tarihi eserlere el konulmuş ve 7 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli şahıs cumhuriyet savcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip, 4 şüpheli şahıs çıkarılmış oldukları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 1 şüpheli şahıs ise gözaltında olup adli işlemleri devam etmektedir."

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kadınlardan birinde HIV virüsü çıktı
Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:31:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]